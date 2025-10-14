San Callisto I | Papa e Martire Celebrato il 14 Ottobre

Chi era San Callisto I?. San Callisto I è una figura di grande importanza nella storia della Chiesa cattolica, celebrato il 14 ottobre. Nato nel II secolo a Roma, Callisto è noto per essere stato papa e martire, e la sua vita è caratterizzata da eventi significativi che hanno contribuito alla sua canonizzazione. In questo articolo, esploreremo chi era San Callisto, le ragioni della sua santificazione, alcune curiosità sulla sua vita e come viene celebrato nel mondo. La Vita e il Pontificato di San Callisto I. San Callisto I nacque a Roma, in una famiglia di umili origini. Nonostante le difficoltà economiche, riuscì a farsi strada nella società romana e, grazie alla sua fede e dedizione, entrò al servizio del papa Zefirino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

