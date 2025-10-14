Samsung vuole migliorare l’autonomia dei suoi smartphone con questo trucchetto

Tuttoandroid.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembra che con la futura One UI 8.5 Samsung introdurrà una funzione chiamata Network Battery Saver, scopriamo di cosa si tratta L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung vuole migliorare l8217autonomia dei suoi smartphone con questo trucchetto

© Tuttoandroid.net - Samsung vuole migliorare l’autonomia dei suoi smartphone con questo trucchetto

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Samsung Vuole Migliorare L8217autonomia