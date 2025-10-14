Sample sale Padova - Bun e Tosato1928
Dal 24 al 26 ottobre 2025, dalle 10 alle 19, ti aspettiamo nello showroom Padovafurs per scoprire i capi dei campionari e delle collezioni firmate BUN e TOSATO1928.Una selezione di capispalla 100% Made in Italy: cappotti in cashmere, gilet, piumini e giacche in pelliccia con sconti fino al 70%. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
Milano Sample Sale. . PRIVATE SALE TOP LUXURY BRAND A PADOVA I grandi marchi del lusso dal -60% al -80% di Sconto Ritorna una delle private sale più attese dell'anno: la Top Luxury Brand! Dal 17 al 26 Ottobre troverai abbigliamento e accessori dei - facebook.com Vai su Facebook