Sampdoria Bellemo | Partenza difficile Cosa penso di mister Donati

Bellemo e la rinascita della Sampdoria: «Ora crediamo in noi stessi». Il centrocampista dei doriani si sofferma anche sul tecnico Alessandro Bellemo, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport parlando del suo momento personale e della crescita della squadra allenata da Massimo Donati. Dopo un avvio complicato, i blucerchiati sembrano aver trovato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, Bellemo: «Partenza difficile. Cosa penso di mister Donati»

Argomenti simili trattati di recente

#SampPescara, le formazioni ufficiali. Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Vulikic; Depaoli, Abildgaard, Bellemo, Venuti; Pafundi, Cherubini; Coda. Pescara(3-4-2-1):Desplanches; Corbo, Brosco, Capellini; Oliveri, Squizzato, Dagasso, Letizia; - X Vai su X

#Sampdoria, Massimo #Donati ha bocciato anche Alessandro #Bellemo e Matteo #Ricci. I dati - facebook.com Vai su Facebook

Sampdoria, Alessandro Bellemo: Mancini, Invernizzi e Fredberg ci fanno sentire al sicuro. Futuro? Non mi pongo obiettivi… - Alessandro Bellemo si sta ritagliando uno spazio importante nella Sampdoria: Donati, gli obiettivi e l'importanza di Mancini e ... Come scrive clubdoria46.it

Bellemo: «Io lavoro sempre al massimo, voglio che gli altri mi stimino! Donati? Dico questo» - Alessandro Bellemo, centrocampista della Sampdoria, ha parlato di sè, della squadra allenata da Massimo Donati e tanto altro. Si legge su sampnews24.com

Sampdoria, Abildgaard è il cuore del centrocampo: ottima la prova contro il Pescara. Ecco i dettagli - Sampdoria, il centrocampista danese è stato tra i protagonisti della vittoria contro il Pescara: i dettagli sulla sua prestazione La prima vittoria stagionale della Sampdoria, ottenuta contro il Pesca ... Come scrive sampnews24.com