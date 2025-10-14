sam fender annuncia una collaborazione con elton john

Roma, 14 ottobre 2025 – Sam Fender ha sorpreso i fan rivelando un’imminente collaborazione con Elton John in una versione acustica speciale del brano ‘Talk To You ’. La canzone farà parte dell’edizione deluxe del suo ultimo album ‘People Watching’, che include sei nuovi inediti oltre alle tracce originali, tra cui ‘Rein Me In’ e ‘Remember My Name’. Ecco cosa è successo. Sam Fender ed Elton John insieme: l’annuncio sui social. Nei giorni scorsi, Fender aveva alimentato la curiosità pubblicando sui social alcune immagini in studio, accompagnate da un messaggio che lasciava intendere la presenza di un ospite d’eccezione: “Sono onorato di avere un mio grande amico al pianoforte in Talk To You. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

