Salvato dal suicidio da un parroco con una diretta TikTok

Frosinonetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvato da una diretta Tiktok. Un uomo che lo scorso inizio di ottobre aveva annunciato l'intenzione di togliersi la vita durante una live del gruppo "Amici per caso". A permettere ai carabinieri di raggiungere l'abitazione del cinquantenne che minacciava di farla finita un parroco, un prete. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

