Saluti fascisti e cori per il duce nella scuola occupata | Un atto violento
Saluti romani e cori inneggianti al duce durante l’occupazione. Accade all’istituto tecnico commerciale Vincenzo Arangio Ruiz in viale Africa 109 all’Eur. La scuola, da ieri, lunedì 13 ottobre, è in mano agli studenti, così come diverse altre, tra cui i licei Visconti e Newton.Al Ruiz però, come. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Saluti fascisti e cori per il duce nella scuola occupata: "Un atto violento"
THIENE - La denuncia: saluti fascisti per accompagnare l'inno d'Italia al termine dell'esibizione delle Frecce Tricolori a Thiene. Il video di uno spettatore
Saluti fascisti e cori per il duce nella scuola occupata: "Un atto violento" - La Rete degli studenti medi del Lazio: "Vogliamo scuole che non lascino spazio al fascismo".
"Duce, duce": cori per Mussolini e saluti romani degli studenti all'Istituto Ruiz di Roma – Video - Oggi, 14 ottobre, è stato diffuso un video nel quale si vedono alcuni studenti dell' Istituto Superiore Vincenzo Ruiz di Roma
Saluti fascisti durante l'occupazione di una scuola: la preside avverte le famiglie e chiama le forze dell'ordine – VIDEO