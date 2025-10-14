Salute Proctologica e del pavimento pelvico | il 20 ottobre open day gratuito alla Casa di Cura Piacenza

Open Day sulla Salute Proctologica e le Problematiche del Pavimento Pelvico alla Casa di Cura Piacenza il prossimo 20 ottobre.Si tratta di una iniziativa di Open Day dedicata alla salute proctologica e alle problematiche del pavimento pelvico, un appuntamento pensato per promuovere la prevenzione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

