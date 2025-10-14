Salute mentale | il silenzio che chiede ascolto
Salute mentale raccontata attraverso parole che accolgono e trasformano. La salute mentale è un territorio fragile e profondo, spesso trascurato, talvolta temuto. Eppure, è lì che si annidano le domande più urgenti: chi siamo, cosa ci ferisce, come possiamo guarire. Ho voluto approfondire questo tema con la scrittrice Grazia De Gennaro, la cui sensibilità narrativa si intreccia con una riflessione lucida e necessaria sul benessere emotivo. La scrittura come atto di ascolto e resistenza. Nel corso dell’intervista, Grazia ha condiviso pensieri che non sono solo parole, ma gesti di cura. La scrittura, per lei, è uno strumento di ascolto, una forma di resistenza, un modo per dare voce a ciò che spesso resta invisibile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
