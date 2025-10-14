Salute mentale appello per investire su prevenzione e cure

Roma – "Ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, sentiamo parlare di investimenti e Patti ma la realtà è che il disagio psichico è uno stigma troppo spesso dimenticato dalle Istituzioni e lo dimostrano i dati drammatici che ci mettono fra i paesi europei che meno investono su questi temi, il 15% di quanto spendono nazioni come la Francia e la Germania, per esempio". A dichiararlo è Silvia Baglioni, fondatrice e coordinatrice generale di Agorà Salus, struttura residenziale psichiatrica socio-riabilitativa operante a Latina e accreditata con la Regione Lazio, che compie vent'anni di vita.

