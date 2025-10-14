Salute di Diane Keaton era già peggiorata | parla l’amica

L’amata attrice Diane Keaton è morta l’11 ottobre all’età di 79 anni. La morte della star vincitrice di un Oscar è stata uno shock e la causa del decesso non è ancora nota. La sua amica, la cantautrice vincitrice di Grammy e Oscar Carole Bayer Sager, ha ora condiviso nuovi dettagli sulla salute della Keaton poco prima della sua morte, ricordando il loro ultimo incontro. La scomparsa di Diane Keaton ha sconvolto il mondo. L’amata attrice è diventata famosa negli anni ’70 grazie a ruoli come quello ne Il padrino e nell’adattamento cinematografico della commedia Provaci ancora, Sam. Nel 1978 ha vinto l’Oscar per il suo ruolo in Io ed Annie. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Salute di Diane Keaton era già peggiorata: parla l’amica

