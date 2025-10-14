Salute 8 italiani su 10 chiedono di evitare per legge i cibi ultra formulati nelle mense scolastiche

Otto italiani su dieci chiedono di vietare per legge la presenza, nelle mense scolastiche, dei cibi ultra formulati — dai piatti precotti alle merendine confezionate — seguendo l’esempio della California, che ha recentemente approvato una norma per tutelare la salute di bambini e ragazzi rispetto alla diffusione di prodotti pieni di additivi chimici. È quanto emerge dall’ultimo rapporto ColdirettiCensis “Mangiare bene, malgrado tutto”, dedicato alle sfide al buon cibo italiano e presentato in occasione del XXIII Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Salute, 8 italiani su 10 chiedono di evitare per legge i cibi ultra formulati nelle mense scolastiche

