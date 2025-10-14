Salone Nautico | annunciate le date dell’edizione 2026
La 66ª edizione si terrà dall’1 al 6 ottobre: confermata la formula multispecialistica e la vocazione internazionale dell’eventoLe nuove dateIl Salone Nautico Internazionale annuncia le date della sua 66ª edizione, che tornerà a Genova dall’1 al 6 ottobre 2026. “Una scelta – si legge in una nota. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Formenti (Confindustria Nautica): "'Il Salone Nautico continua a crescere e a innovarsi, confermandosi un asset strategico per tutto il sistema della nautica da diporto" - facebook.com Vai su Facebook
Grandi emozioni alla @RegataBarcolana! Tra le oltre 1800 imbarcazioni iscritte, si classifica tredicesimo il Moro di Venezia, protagonista del sogno indimenticabile dell'America's Cup '92 e oggi inconfondibile ambassador del #SaloneNauticoVenezia. - X Vai su X
