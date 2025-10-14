Salone Nautico | annunciate le date dell’edizione 2026

Genovatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 66ª edizione si terrà dall’1 al 6 ottobre: confermata la formula multispecialistica e la vocazione internazionale dell’eventoLe nuove dateIl Salone Nautico Internazionale annuncia le date della sua 66ª edizione, che tornerà a Genova dall’1 al 6 ottobre 2026. “Una scelta – si legge in una nota. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

