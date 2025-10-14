Salite – Annullata la 34ª Caprino-Spiazzi
Costi imprevisti e partner ritirati affossano la cronoscalata veronese L’Automobile Club Verona ha comunicato l’annullamento della 34ª edizione della cronoscalata Caprino-Spiazzi, che era attesa dal 17 al 19 ottobre. La decisione, definita “difficile”, è stata presa a pochi giorni dall’evento e a seguito di una serie di fattori economici e organizzativi imprevisti. Secondo la nota . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche questi approfondimenti
Ebbene sì, la legge che tutelava il fiume #Hudson è stata annullata, aprendo la strada allo scarico di acqua nucleare dalla centrale dismessa di Indian Point. Ma quali sono i rischi per l'ambiente? - facebook.com Vai su Facebook