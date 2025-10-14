È una pianta alofita, cioè capace di sopravvivere in terreni salmastri, da non confondere con un'alga. Si trova insieme a branzini e orate al banco del pesce e ha tante virtù e numerosi utilizzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Salicornia: dai benefici agli usi, tutto sull’asparago di mare che conquista i piatti gourmet