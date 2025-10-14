Salerno truffe ai danni di anziani | la Polizia di Stato esegue perquisizioni e sequestra cellulari 15mila euro e gioielli

Martedì 7 ottobre u.s. la Squadra Mobile di Salerno ha collaborato con la Squadra Mobile di Milano e di Napoli per l’esecuzione di perquisizioni domiciliari e personali nelle province di Milano, Napoli e Salerno nei confronti di 15 cittadini italiani ai quali viene contestato, a vario titolo, il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di anziani. Il personale della Polizia di Stato operante ha infatti eseguito i decreti di perquisizione delegati dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Milano a seguito di un’articolata attività di indagine intrapresa su numerose truffe commesse nella città di Milano ed in altre località d’Italia, che ha consentito di individuare una 73enne italiana, residente in provincia di Milano, a cui veniva momentaneamente consegnata la refurtiva che la stessa, successivamente, trasportava a Napoli. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, truffe ai danni di anziani: la Polizia di Stato esegue perquisizioni e sequestra cellulari, 15mila euro e gioielli

Leggi anche questi approfondimenti

Si spacciano per incaricati Istat, allarme truffe lanciato dal sindaco https://salernotoday.it/cronaca/pagani-truffe-istat-dipendenti-sindaco-denuncia-14-ottobre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/52579413913511/truffe-anziani - X Vai su X

Migranti, le truffe dell’ex assessore De Simone alle Prefetture https://cronachesalerno.it/migranti-le-truffe-dellex-assessore-de-simone-alle-prefetture/ - facebook.com Vai su Facebook

Truffe agli anziani, maxi operazione tra Milano, Napoli e Salerno: 15 gli indagati - 2 minuti per la lettura MILANO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Milano hanno eseguito perquisizioni domiciliari e personali nelle province di Milano, Napoli e ... Riporta msn.com

Truffe agli anziani: la base per le telefonate era nel bungalow di un villaggio turistico a Salerno - Operazione della polizia di Stato e della polizia locale di Milano: indagate 15 persone. Come scrive ilgiorno.it

Maxi operazione contro truffe agli anziani: 15 denunciati tra le province di Milano e Salerno - Maxi operazione congiunta tra Polizia di Stato e Locale: 15 denunciati per associazione a delinquere finalizzata alle truffe agli anziani. Come scrive infocilento.it