Salerno Teatro Arbostella | II edizione di Favole in Bottega

Domenica mattina iniziano gli spettacoli per bambini. Tornano gli appuntamenti della domenica mattina al Teatro Arbostella Gino Esposito. Dopo il successo della passata stagione riecco le Favole in Bottega seconda edizione. Quattro spettacoli dedicati ai più piccoli e non solo, messi in scena dalla Bottega di Will di Teresa Di Florio, che all’Arbostella cura anche laboratori teatrali per bambini e giovanissimi. Si parte domenica 19 ottobre alle ore 11.00 con la “L’Elisir di Halloween” dove tema principale è la prossima festa celtica tanto amata dai più piccoli. Lo spettacolo sarà un mix perfetto di mistero, risate e fantasia — perché quando la paura incontra la scena, nasce la meraviglia. 🔗 Leggi su Zon.it

