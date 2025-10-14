Salerno sequestrata autocisterna con 12mila litri di carburante di contrabbando | scatta sequestro
Oltre 12.000 litri di gasolio e benzina di contrabbando sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Salerno nell’ambito di un’operazione contro le frodi nel settore delle accise e delle imposte sui consumi. L’intervento, condotto dai militari delle Fiamme Gialle di Nocera . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
