salerno nel pomeriggio sopralluogo di de luca in piazza bolognini

Tempo di lettura: < 1 minuto È previsto intorno alle 18 la presenza del presidente della regione Campania De Luca che, come annunciato nei giorni scorsi e ribadito anche questa mattina a margine della sua partecipazione ad un incontro dell’Asl per la presentazione di un progetto sulla salute mentale, nel quartiere di Mariconda a Salerno, effettuerà un sopralluogo in piazza Bolognini. Si tratta dell’area situata nel rione Carmine, dove nel corso delle scorse settimane i residenti hanno denunciato una serie di disagi legati al bivacco su delle panchine di persone senza tetto. Le stesse, a volte, in stato di ubriachezza diventano moleste e creano disagi alla popolazione, oltreché problemi di sicurezza e degrado urbano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

