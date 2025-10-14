Salerno Incontri | dal 16 al 19 ottobre alla Sala Pasolini quattro giorni di performance tra ricerca emozione e immaginazione
Dal 16 al 19 ottobre 2025 alla Sala Pasolini di Salerno tornano ad accendersi i riflettori sulla danza contemporanea con la rassegna “Incontri”, organizzata dall’ Associazione Campania Danza con la direzione artistica di Antonella Iannone. Quattro giornate per riallacciare il filo di una narrazione che la rassegna porta avanti da diversi anni, continuando a esplorare la danza come linguaggio dell’anima, strumento di indagine sui diritti (anche quelli non scritti) e spazio di libertà in cui immaginare mondi possibili. Il programma. Il programma propone alcune tra le più interessanti compagnie del panorama contemporaneo: Verein Cinquantatrè, Zerogrammi, ARB Dance Company, TPO e World Dance. 🔗 Leggi su Zon.it
Approfondisci con queste news
Sclerosi Multipla. Dal 12 ottobre al via incontri per i pazienti e i loro famigliari Dal 12 ottobre partiranno a Salerno una serie di incontri organizzati da AISM insieme all’Osservatorio Nazionale Diritti per spiegare con chiarezza le novità introdotte dalla riforma del - facebook.com Vai su Facebook