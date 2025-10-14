Salerno e Provincia meteo della settimana
Un sistema di bassa pressione in evoluzione sul Mediterraneo occidentale raggiungerà la Campania entro metà settimana. Sulla città di Salerno dopo la giornata di oggi, martedì 14, ancora ampiamente soleggiata, nubi in aumento domani, mercoledì 15, con possibilità di qualche debole pioggia a carattere intermittente. Cielo spesso nuvoloso con piogge e rovesci intermittenti anche giovedì 16 e venerdì 17 mentre sabato 18 e domenica 19 ci sarà un miglioramento con sole prevalente e pochi disturbi domenica. Le temperature massime sono previste in lieve calo e non oltre i 22°C. Ventilazione di Grecale sostenuta giovedì 16. 🔗 Leggi su Zon.it
