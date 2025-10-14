Salerno Destination DMO Eboli entra a far parte della struttura di governance turistica

Prosegue il percorso di crescita di Salerno Destination DMO, la struttura di governance turistica promossa da Fenailp Turismo per la valorizzazione coordinata del territorio provinciale. Con deliberazione approvata nella giornata di ieri, anche il Comune di Eboli ha ufficializzato la propria adesione al progetto, confermando la volontà di partecipare attivamente a una strategia condivisa di promozione e sviluppo turistico. Dopo Giffoni Sei Casali, Pellezzano e Pontecagnano Faiano, l’ingresso di Eboli consolida ulteriormente la base territoriale della DMO salernitana, che si appresta a completare il percorso verso l’accreditamento regionale. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno Destination DMO, Eboli entra a far parte della struttura di governance turistica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Promozione turistica, anche Eboli entra a far parte di Salerno Destination DMO - facebook.com Vai su Facebook

Salerno Destination DMO si amplia: anche Pontecagnano Faiano nella rete Un nuovo passo verso la costruzione della Destinazione Salerno: cresce la rete territoriale e si consolida la sinergia tra pubblico e privato per lo sviluppo turistico della provincia - X Vai su X

'Promozione' per Cilento Autentico DMO e Salerno Destination DMO - Agenzia Nazionale per il Turismo ha ufficialmente inserito Cilento Autentico DMO e Salerno Destination DMO nella pagina web dedicata alla ... Si legge su ansa.it

Eboli, bambino di 15 mesi azzannato e ucciso da due pitbull. La mamma ferita per tentare di salvarlo. I cani erano di un'amica di famiglia - Un bambino di appena 15 mesi è stato azzannato da due pitbull a Campolongo, una frazione di Eboli (Salerno), questa mattina ed è morto per le ferite riportate. Segnala corriereadriatico.it

Bimbo di 15 mesi ucciso da due pitbull a Eboli (Salerno), ferita la madre - Un bambino di 15 mesi è morto perché assalito e azzannato da due pitbull a Eboli, in provincia di Salerno, sulla litoranea di Campolongo. Lo riporta ilfattoquotidiano.it