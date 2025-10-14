Salerno al tempio di Pomona In Vino Civitas | il vino fa bene al territorio
Le porte del tempio di Pomona sono pronte a spalancarsi, per accogliere la manifestazione più importante dedicata al vino promossa nella città di Salerno dall’associazione Createam in collaborazione con CNA Salerno e con la Camera di Commercio. Dalle 16 del 18 ottobre il via ufficiale ad In Vino Civitas, nella nuova location scelta per la nona edizione che offre la degustazione di oltre 500 etichette provenienti dalle aziende vitivinicole italiane più importanti. Resta uguale la formula: un unico tagliando d’ingresso per infiniti assaggi ed in regalo anche il calice e la tasca porta bicchiere. Per la prima volta l’iniziativa viene ospitata all’interno del centro storico di Salerno, che si è preparato al salone del vino con un percorso degustativo che ha esaltato l’eccellenza del territorio, coinvolgendo i ristoratori salernitani che ogni sera hanno ospitato momenti di promozione. 🔗 Leggi su Zon.it
