Salento bacino ostruito da sabbia e immondizia | c' è la strage di pesci

Quotidianodipuglia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È bastata l'ultima mareggiata per far riaffiorare, letteralmente, un dramma ambientale che da tempo si consuma nel Salento, sotto gli occhi di residenti e turisti. Nel canale Suddenna. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

salento bacino ostruito da sabbia e immondizia c 232 la strage di pesci

© Quotidianodipuglia.it - Salento, bacino ostruito da sabbia e immondizia: c'è la strage di pesci

Scopri altri approfondimenti

Le più belle spiagge di sabbia del Salento - Esatto, proprio il Salento, terra pugliese che negli ultimi anni si è contraddistinta tra le mete italiane per essere una delle località più ricercate da ... Scrive siviaggia.it

Salento, cedesi sabbia dei nostri lidi: così Gallipoli finisce nelle vendite online - Tre tipologie diverse, le prime due al costo di 35 euro a confezione, quella proveniente dal litorale di Ugento che costa “soltanto” 30 euro; prezzi base ai quali vanno aggiunti i 9 euro per le spese ... Riporta quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Salento Bacino Ostruito Sabbia