Salario minimo e Progetto Carrara | I lavoratori meritano rispetto

14 ott 2025

"Le lavoratrici e i lavoratori meritano rispetto, non annunci elettorali". E’ netta la presa di posizione della Cisl, in un’analisi a doppia firma del segretario provinciale Michele Folloni e del responsabile contrattazione sociale Andrea Figaia, in cui vengono toccati temi quantomai urgenti e sentiti, in particolare la questione del salario minimo e la recente vicenda della Progetto Carrara e della gestione degli ultimi due professionisti al suo interno. Partendo proprio dal salario minimo da 9 euro per gli appalti comunali, recentemente annunciato dalla delibera di giunta a Carrara della scorsa settimana, arrivano alcune domande di Cisl rivolte all’amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

