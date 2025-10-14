Sala bussa alla Casa Riformista di Renzi finita l’era arancione a Milano Il sindaco | Dobbiamo puntare al 10%

E alla fine la maschera è caduta: per il proseguo della sua carriera politica il sindaco di Milano (ancora per poco e non più candidabile) Beppe Sala sceglie la Casa Riformista. Con un videomessaggio consegnato alla festa metropolitana di Italia Viva, domenica scorsa, Sala ha auspicato la nascita di una forza che “promuova la democrazia liberale”, in grado di “riequilibrare al centro l’asse del centrosinistra”. Per costruire la nuova area politica, aggiunge Sala, “non si tratta di essere centristi ma centrali” e per esserlo, aggiunge, “bisogna avere l’ambizione di puntare al 10%”. “La mia storia dice da sì che non appartengo alla sinistra radicale”, ha aggiunto Sala. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sala bussa alla Casa Riformista di Renzi, finita l’era arancione a Milano. Il sindaco: “Dobbiamo puntare al 10%”

