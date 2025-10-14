Saïmon Bouabré stella a tempo dei Mondiali Under 20 | gioca due match e poi è costretto ad andar via

Il talento francese Saïmon Bouabré costretto a lasciare i Mondiali Under 20: il Neom FC lo richiama in Arabia Saudita prima della semifinale con il Marocco, tra amarezza e polemiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Stella è tornata: tra ‘Tempo delle mele’ e saga di Antoine Doinel, un coming of age femminile da applausi - Vi ricordate quel piccolo film francese distribuito dalla Sacher nel 2008 e diretto da Sylvie Verheyde con protagonista una undicenne sui generis, figlia di ruvidi baristi ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it