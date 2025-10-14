Sagra paesana a San Luca di Tribano | la tradizione in tavola

Torna la Sagra Paesana di San Luca: la festa delle tradizioni e della buona cucina. A San Luca di Tribano (PD), da sabato 18 a lunedì 20 ottobre, le specialità della tradizione vi aspettano: ragù di anatra, musso in umido, baccalà, tris di grigliata, pesce fritto. ? TUTTE LE SAGRE, FESTE E. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

