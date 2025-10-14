Sadturs & KIID accendono il River House Cremona | notte trap per Industry

Sabato 18 ottobre, la trap di Sadturs & KIID conquista il River House Cremona di Soncino per Industry, appuntamento dedicato a chi vive la notte con passione. Un concentrato di energia che promette di muovere il pubblico più giovane e non solo, tra suoni taglienti, vibrazioni moderne ed emozioni che restano addosso. Una notte di . L'articolo Sadturs & KIID accendono il River House Cremona: notte trap per Industry è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sadturs & KIID accendono il River House Cremona: notte trap per Industry

