Saccente e invidioso ti avrei dato una capocciata | Floriana Secondi sbotta contro Jonas rissa sfiorata al Grande Fratello

“È finita a tarallucci e vino questa lite”. Così Simona Ventura commenta la rissa sfiorata tra Jonas e Omer all’interno della casa del “ Grande Fratello ”. Nei giorni scorsi i due concorrenti erano quasi venuti alle mani per un motivo futile. La cottura di una pizza in forno, nello specifico, che era solo un pretesto per far emergere un’antipatia che serpeggiava tra di loro sin dall’inizio del programma. Nella puntata in onda il 13 ottobre su Canale 5 la conduttrice chiama i diretti interessati per un faccia a faccia: “ Abbiamo fatto un casino, che vergogna ” sono le loro parole. Il faccia a faccia tra Omer e Jonas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

