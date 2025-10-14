La lettera che scuote il mondo Sgarbi. Con una lunga lettera indirizzata a Patrizia Groppelli, Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ha deciso di rispondere pubblicamente alle accuse e ai sospetti sulla sua figura. Il messaggio, destinato a essere letto nel programma “Dentro la Notizia” di Gianluigi Nuzzi, è una difesa appassionata del suo ruolo accanto al critico d’arte. “Sono stanca delle calunnie”. Colle scrive: “Mi trovo affibbiata l’immagine della megera, della stratega diabolica. Non me ne importerebbe nulla, se queste calunnie non facessero vittime. Invocherò la tutela della legge. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sabrina Colle rompe il silenzio: ‘Non sono la megera, ho dedicato la vita a Sgarbi’