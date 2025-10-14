Sabrina Colle ha deciso di rompere il silenzio. Lo ha fatto con una lettera indirizzata al programma “La vita in diretta” condotta da Alberta Matano. In essa ha replicato alle dure dichiarazioni rilasciate da Evelina Sgarbi, figlia del noto critico d’arte, nella scorsa puntata di Domenica In. Sabrina Colle rompe il silenzio e risponde a Evelina Sgarbi. Da alcuni mesi Vittorio Sgarbi sta attraversando un periodo molto difficile segnato dalla depressione e anche da un lungo ricovero. A restargli accanto è sempre stata lei, Sabrina Colle, la compagna di una vita. Nonostante sia voluta restare in disparte, Sabrina è stata chiamata in causa dalla figlia di Vittorio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sabrina Colle rompe il silenzio e replica a Evelina Sgarbi: "Ho deciso di dedicare la mia esistenza a Vittorio. Io sfruttatrice? Farò ricorso alla legge"