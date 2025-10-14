Sabrina Colle risponde a Evelina Sgarbi | Dedico la mia esistenza al recupero di Vittorio
"Cara Patrizia, è la "megera" che scrive. La perfida sfruttatrice di chissà cosa e chissà chi, la stratega diabolica che vuole fare terra bruciata intorno perché solo lei possa governare la situazione a suo piacimento, la subdola approfittatrice che vuole negare agli altri la spartizione di un bottino peraltro inesistente, che lo si sappia una volta per tutte invece di fantasticare a sproposito". Inizia così la lunga lettera che Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ha scritto e indirizzato alla giornalista di Mediaset Patrizia Groppelli. "Questa è l'immagine pubblica che mio malgrado, disdegnando di alimentare in ogni modo il per nulla sacro fuoco del gossip, mi trovo affibbiata da anime piuttosto disperate, non solo quelle che a gettone si esibiscono in favore di platea, anche altre, qualcuna perfino vicina, che tutto sommato non deve pensarla troppo diversamente", si legge ancora nella missiva che verrà letta nel corso della puntata di Dentro la Notizia, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
