Sabrina Colle | Mia vita dedicata alla ripresa di Sgarbi Io megera? Calunnia

Periodicodaily.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sabrina Colle, la compagna di Vittorio Sgarbi, rompe il silenzio e, in una lunga lettera indirizzata a Patrizia Groppelli, risponde direttamente a Evelina, la figlia del critico d'arte, che ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre e ha dichiarato pubblicamente di avere un pessimo rapporto con lei. La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sabrina mia vita dedicataSabrina Colle: "Mia vita dedicata alla ripresa di Sgarbi. Io megera? Calunnia" - La compagna del critico d'arte rompe il silenzio e, in una lettera indirizzata a Patrizia Groppelli, risponde direttamente a Evelina ... Segnala adnkronos.com

sabrina mia vita dedicataSabrina Colle: «Vittorio Sgarbi? Ho dedicato la mia vita alla sua ripresa, senza nulla in cambio» - Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ha deciso di rompere il silenzio. Secondo msn.com

sabrina mia vita dedicataSabrina Colle: 'Dedico la mia vita al recupero di Vittorio Sgarbi' - Sabrina Colle difende Sgarbi e attacca le calunnie: "Solo io potevo aiutarlo davvero". Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Sabrina Mia Vita Dedicata