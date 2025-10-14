Sabrina Colle | Mia vita dedicata alla ripresa di Sgarbi Io megera? Calunnia

(Adnkronos) – Sabrina Colle, la compagna di Vittorio Sgarbi, rompe il silenzio e, in una lunga lettera indirizzata a Patrizia Groppelli, risponde direttamente a Evelina, la figlia del critico d'arte, che ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre e ha dichiarato pubblicamente di avere un pessimo rapporto con lei. La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com