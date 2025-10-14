Sabrina Colle | Mia vita dedicata alla ripresa di Sgarbi Io megera? Calunnia
(Adnkronos) – Sabrina Colle, la compagna di Vittorio Sgarbi, rompe il silenzio e, in una lunga lettera indirizzata a Patrizia Groppelli, risponde direttamente a Evelina, la figlia del critico d'arte, che ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre e ha dichiarato pubblicamente di avere un pessimo rapporto con lei. La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Quando nel 2020 il piccolo Riccardo venne al mondo, la madre Sabrina non aveva minimamente alcuna idea né dell'esistenza di questa condizione né dei grandi disagi che comporta. Anzi, per i primi mesi di vita il bimbo sembrava crescere normalmente, ecc - facebook.com Vai su Facebook
Sabrina Colle: "Mia vita dedicata alla ripresa di Sgarbi. Io megera? Calunnia" - La compagna del critico d'arte rompe il silenzio e, in una lettera indirizzata a Patrizia Groppelli, risponde direttamente a Evelina ... Segnala adnkronos.com
Sabrina Colle: «Vittorio Sgarbi? Ho dedicato la mia vita alla sua ripresa, senza nulla in cambio» - Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ha deciso di rompere il silenzio. Secondo msn.com
Sabrina Colle: 'Dedico la mia vita al recupero di Vittorio Sgarbi' - Sabrina Colle difende Sgarbi e attacca le calunnie: "Solo io potevo aiutarlo davvero". Scrive it.blastingnews.com