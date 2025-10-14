Sabrina Colle contro Evelina Sgarbi | Mi accontenterò della solidarietà di chi non è umanamente spregevole Ora passo alle vie legali

Leggo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha scelto di parlare dopo settimane di silenzio. Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ha scritto una lunga e accorata lettera indirizzata a Patrizia Groppelli, giornalista e opinionista,. 🔗 Leggi su Leggo.it

sabrina colle contro evelina sgarbi mi accontenter242 della solidariet224 di chi non 232 umanamente spregevole ora passo alle vie legali

© Leggo.it - Sabrina Colle contro Evelina Sgarbi: «Mi accontenterò della solidarietà di chi non è umanamente spregevole. Ora passo alle vie legali»

News recenti che potrebbero piacerti

sabrina contro evelina sgarbiSabrina Colle contro Evelina Sgarbi: «Mi accontenterò della solidarietà di chi non è umanamente spregevole» - Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ha scritto una lunga e accorata lettera indirizzata a Patrizia ... Riporta msn.com

sabrina contro evelina sgarbiSgarbi, spunta la lettera durissima contro Evelina: “Umanamente spregevole” - Sabrina Colle rompe il silenzio dopo le accuse di Evelina Sgarbi: in una lettera letta a "Dentro la Notizia" difende il suo ruolo. donnaglamour.it scrive

sabrina contro evelina sgarbiSabrina Colle risponde a Evelina Sgarbi: "Dedico la mia esistenza al recupero di Vittorio" - Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, risponde alla figlia del critico d'arte con una lettera inviata alla giornalista di Mediaset Patrizia Groppelli ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sabrina Contro Evelina Sgarbi