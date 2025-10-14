Sabrina Colle compagna di Vittorio Sgarbi | Ho deciso di dedicare totalmente la mia esistenza al suo recupero

Lo ha dichiarato in una lettera in risposta a Evelina, figlia del critico d'arte, che ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi: "Ho deciso di dedicare totalmente la mia esistenza al suo recupero"

