Sabbioneta il tamponamento e poi il frontale | carambola sulla provinciale con un’auto ribaltata e due feriti

Sabbioneta (Mantova), 14 ottobre 2025 – Un furgone che tampona l’auto che si trova davanti, che a sua volta invade la carreggiata opposta e si scontra con l’utilitaria che sta sopraggiungendo in quel momento provocandone il ribaltamento. È la carambola che si è verificata oggi intorno a mezzogiorno sulla provinciale 420 all’altezza di Sabbioneta. Tre dunque i mezzi coinvolti: un furgone Fiat Daily condotto da un 37enne residente a Napoli, ma domiciliato a Sabbioneta, una Ford Edge condotta da una 34enne residente a Commessaggio, in macchina con lei una 42enne ucraina e una Volkswagen Polo condotta da un 29nne residente a Sabbioneta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sabbioneta, il tamponamento e poi il frontale: carambola sulla provinciale con un’auto ribaltata e due feriti

