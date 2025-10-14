sab group rubicone subito una vittoria importante

Al cospetto di un pubblico straripante, la Sab Group Rubicone centra una vittoria importante (3-0) nella partita d’esordio del campionato di volley di serie B maschile contro la Pallavolo Sabini. Il calendario ha riservato subito un match impegnativo e, nonostante il risultato netto, i marchigiani hanno più volte impensierito la squadra di Mascetti, che è comunque riuscita a portare a casa un successo di valore. I sammauresi hanno disputato una buona gara e i nuovi innesti si sono ben amalgamati con il resto del gruppo. I romagnoli, a differenza degli avversari, si sono mostrati più incisivi al servizio, mentre a muro – complice la rapidità di gioco del regista marchigiano – hanno faticato nei primi due set. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

