Ryanair ecco i voli invernali da Pisa Ci sono due nuove rotte

Pisa, 14 ottobre 2025 – Ryanair ha lanciato il suo operativo invernale 2025 per l’ aeroporto internazionale di Pisa “Galileo Galilei” con 37 rotte in totale, incluse due nuove rotte invernali per Amman e Varsavia, oltre all’aumento delle frequenze settimanali su popolari rotte esistenti tra cui Dublino, Madrid, Marrakech, e Tirana. Ryanair è ormai una presenza storica a Pisa, dove opera da 27 anni con oltre 57 milioni di passeggeri fino ad oggi. Dice Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair: “In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo invernale 2025 da Pisa con 37 rotte, incluse 2 nuove ed entusiasmanti destinazioni verso Amman e Varsavia, e oltre 400 voli settimanali, che riflettono l’impegno Ryanair per lo sviluppo del traffico e del turismo in regione Toscana e a Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ryanair, ecco i voli invernali da Pisa. Ci sono due nuove rotte

