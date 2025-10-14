Rutte | NATO 25 volte più grande dell’economia russa nostro esercito infinitamente superiore’

Imolaoggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''i russi non riescono nemmeno a tenere il passo con questi MiG-31, o come li chiamano.'', ha detto Rutte. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

rutte nato 25 volte pi249 grande dell8217economia russa nostro esercito infinitamente superiore8217

© Imolaoggi.it - Rutte: NATO 25 volte più grande dell’economia russa, nostro esercito infinitamente superiore’

Altre letture consigliate

Rutte: Italia è un alleato molto importante, influente nella Nato - "In effetti, l'Italia è un alleato molto importante. Riporta stream24.ilsole24ore.com

Per Mark Rutte la Russia produce quattro volte più munizioni della Nato, ma è proprio così? - Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha ripetutamente affermato che la capacità di produzione annuale di munizioni di Mosca è quattro volte superiore a quella dell'Alleanza Atlantica In un ... Come scrive it.euronews.com

rutte nato 25 volteRussia, l'affondo di Rutte: "Idiota se attacca la Nato" - Il segretario Nato avverte la Russia: 'Se ci attacca, sarà guerra aperta, molto diversa da quella in Ucraina. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rutte Nato 25 Volte