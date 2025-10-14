Russia l’affondo di Rutte | Idiota se attacca la Nato

(Adnkronos) – Il segretario generale della Nato Mark Rutte torna a sfidare pubblicamente la Russia di Vladimir Putin. Se Mosca fosse "così idiota" da attaccarci, ha avvertito all'assemblea parlamentare dell'Alleanza atlantica a Lubiana, in Slovenia, la guerra aperta tra Russia e Nato che ne seguirebbe sarebbe "molto diversa" da quella che infuria da poco meno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

L'affondo del Cremlino: «La Nato di fatto è in guerra con la Russia» |Crosetto: «Non siamo pronti per un attacco» - X Vai su X

"Meloni non condivide quello che fa Netanyahu? Puoi definire inaccettabile una dichiarazione, ma non un genocidio". L'affondo di Caracciolo - facebook.com Vai su Facebook

Russia, l’affondo di Rutte: “Idiota se attacca la Nato” - Il segretario generale della Nato Mark Rutte torna a sfidare pubblicamente la Russia di Vladimir Putin. Si legge su cn24tv.it

Nato, Rutte: non è la Russia decidere sulle truppe occidentali a Kiev - Il segretario generale della Nato Mark ha dichiarato che la Russia non ha diritto di decidere sulla possibilità che le potenze occidentali schierino truppe in Ucraina, come ... Scrive notizie.tiscali.it

Guerra Ucraina Russia, Rutte: "La Nato lancia missione Eastern Sentry sul fianco est" - Dai prossimi giorni asset da 'molti alleati' per affrontare la sfida dei droni russi. Secondo tg24.sky.it