Russia in guerra con la Nato prima del 2029 Gli 007 | qual è il primo obiettivo

La Russia sarebbe pronta a “entrare nel conflitto diretto con la Nato”, prima del 2029. È l'avvertimento lanciato da Martin Jager, presidente del Servizio federale di intelligence (Bnd), durante il suo intervento in commissione di controllo parlamentare al Bundestag di Berlino. Lo riporta Il Messaggero. “A Mosca si ritiene di avere possibilità realistiche di espandere la propria zona di influenza verso ovest. - ha dichiarato il presidente dei servizi segreti esteri tedeschi - Per raggiungere questo obiettivo, la Russia non esiterà, se necessario, a entrare in guerra con i Paesi dell'Alleanza”. L'avvertimento di Jager: “Dobbiamo preparaci a un aggravamento della situazione” Secondo Jager, la Russia potrebbe attaccare i Paesi Nato prima del 2029, sottolineando che “già siamo nel pieno dell'azione oggi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

