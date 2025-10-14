Russia in guerra con la Nato L’allarme degli 007 fa tremare | Quando esploderà il conflitto e perché

La Russia potrebbe essere pronta a un conflitto diretto con la NATO entro il 2029. A lanciare l'allarme è stato Martin Jager, presidente del BND, il servizio di intelligence estero tedesco, durante un'audizione riservata alla commissione di controllo parlamentare del Bundestag. La dichiarazione, riportata da Il Messaggero, ha immediatamente acceso il dibattito sulla sicurezza in Europa. Secondo Jager, Mosca considera "realistica" l'espansione verso ovest della propria influenza e non escluderebbe l'uso della forza militare per raggiungere questo obiettivo, anche contro Paesi membri dell'Alleanza Atlantica.

