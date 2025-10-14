Runners in lutto è morta Anna Zilio | aveva solo 39 anni
Una morte improvvisa che ha gettato nello sconforto l'intero movimento del running. Anna Zilio, originiaria di Thiene, aveva solo 39enne quando è stata trovata senza vita nell'abitazione di Verona, città dove viveva da qualche tempo. Una vita dedicata alla corsa quella di Anna come la ricordano. 🔗 Leggi su Veronasera.it
