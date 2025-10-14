Rui Costa al suo procuratore | Se mi mandate al Parma vi lascio voglio solo il Milan

Durante il podcast 'Cronache di Spogliatoio', Carlo Pallavicino, ex procuratore di Rui Costa, ha svelato un retroscena sul Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

