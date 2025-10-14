Rui Costa al suo procuratore | Se mi mandate al Parma vi lascio voglio solo il Milan
Durante il podcast 'Cronache di Spogliatoio', Carlo Pallavicino, ex procuratore di Rui Costa, ha svelato un retroscena sul Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
RUI COSTA E LE TITUBANZE DI BERLUSCONI Rui Costa, ci racconta il suo ex procuratore Carlo Pallavicino, a Firenze decideva persino lo stile delle maglie, era il sindaco. Eppure la Fiorentina doveva cederlo per non fallire. Il portoghese voleva solo il Milan Vai su X
