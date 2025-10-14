Rubano una borsa con gli spartiti a un consigliere regionale | Per loro pezzi di carta per me 40 anni di vita

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere regionale Carlo Borghetti ha raccontato a Fanpage.it il furto che ha subito. Attraverso i social network e la sua comunità è riuscito a recuperare la borsa con dentro i suoi spartiti musicali, che collezionava da 40 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

rubano borsa spartiti consigliereRubano una borsa con gli spartiti a un consigliere regionale: “Per loro pezzi di carta, per me 40 anni di vita” - Attraverso i social network e la sua comunità è riuscito a recuperare la borsa con dentro i suoi spartiti ... Da fanpage.it

rubano borsa spartiti consigliereRitrovati i 400 spartiti d'organo rubati al consigliere regionale Borghetti - Sono stati ritrovati i 400 spartiti per organo che che erano stati rubati al consigliere regionale del Partito Democratico Carlo Borghetti. Lo riporta rainews.it

rubano borsa spartiti consigliereRubati e poi ritrovati i 400 spartiti del politico-organista: "Il lavoro di una vita, un pezzo di cuore" - Disavventura per Carlo Borghetti, consigliere regionale del Pd e maestro d'organo, nel parcheggio di Mirasole. Lo riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Rubano Borsa Spartiti Consigliere