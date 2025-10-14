Rubano una borsa con gli spartiti a un consigliere regionale | Per loro pezzi di carta per me 40 anni di vita
Il consigliere regionale Carlo Borghetti ha raccontato a Fanpage.it il furto che ha subito. Attraverso i social network e la sua comunità è riuscito a recuperare la borsa con dentro i suoi spartiti musicali, che collezionava da 40 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Rubano una borsa da un’auto, arrestati tre uomini - X Vai su X
LEGGI QUI: https://primadituttomantova.it/cronaca/lascia-un-attimo-la-borsa-sul-carrello-al-supermercato-e-le-rubano-il-portafoglio/ - facebook.com Vai su Facebook
Rubano una borsa con gli spartiti a un consigliere regionale: “Per loro pezzi di carta, per me 40 anni di vita” - Attraverso i social network e la sua comunità è riuscito a recuperare la borsa con dentro i suoi spartiti ... Da fanpage.it
Ritrovati i 400 spartiti d'organo rubati al consigliere regionale Borghetti - Sono stati ritrovati i 400 spartiti per organo che che erano stati rubati al consigliere regionale del Partito Democratico Carlo Borghetti. Lo riporta rainews.it
Rubati e poi ritrovati i 400 spartiti del politico-organista: "Il lavoro di una vita, un pezzo di cuore" - Disavventura per Carlo Borghetti, consigliere regionale del Pd e maestro d'organo, nel parcheggio di Mirasole. Lo riporta milanotoday.it