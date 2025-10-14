Rubano un portafoglio all' imbarcadero | divieto di dimora in provincia di Venezia per tre
Nella serata di domenica 12 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Venezia San Marco hanno arrestato 3 cittadini stranieri, 2 uomini (un 52enne e un 30enne) e una donna 52enne, tutti in Italia senza fissa dimora, presunti responsabili di “furto aggravato”. Cioè, nel caso specifico, di borseggio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
