Rubai qui un gioco da bambino ecco 5 euro per sdebitarmi
C’è chi dice che il tempo guarisca ogni ferita, ma a volte bastano poche parole e pochi euro per chiudere un capitolo aperto da vent’anni. È la storia curiosa capitata a Giovanni Utili, 59 anni, titolare del Mercatino delle Pulci di Faenza di via Enrico Fermi 12, che sabato mattina scorso ha trovato nella buchetta del negozio una lettera anonima accompagnata da una banconota da cinque euro. Chi l’aveva scritta voleva chiedere scusa per un piccolo furto commesso da bambino, quando il commerciante si trovava nella prima sede del negozio in corso Europa. "Non mi era mai capitato qualcosa di simile in trent’anni di lavoro, è veramente un episodio strano, ma positivamente parlando", racconta Utili, ancora incredulo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
È il 1994. Entri in sala giochi con 2000 lire, vai alla cassa e li cambi con 4 gettoni. 4 perchè mannaggia ai videogames, per fare una partita intera al tuo gioco preferito servono 4 gettoni: 1 per ogni quarto. Sei malato di NBA, solo che per vedere 1 o 2 partite a s - X Vai su X
?Basket, Fioretti e il gioco del fato: "Milano è emozione" - facebook.com Vai su Facebook
"Rubai qui un gioco da bambino, ecco 5 euro per sdebitarmi" - Nel testo l’autore ha confessato di aver preso da bambino un giocattolo, una ‘bambinata’ che però lo ha ... Secondo ilrestodelcarlino.it