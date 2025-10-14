rubai qui un gioco da bambino ecco 5 euro per sdebitarmi

C’è chi dice che il tempo guarisca ogni ferita, ma a volte bastano poche parole e pochi euro per chiudere un capitolo aperto da vent’anni. È la storia curiosa capitata a Giovanni Utili, 59 anni, titolare del Mercatino delle Pulci di Faenza di via Enrico Fermi 12, che sabato mattina scorso ha trovato nella buchetta del negozio una lettera anonima accompagnata da una banconota da cinque euro. Chi l’aveva scritta voleva chiedere scusa per un piccolo furto commesso da bambino, quando il commerciante si trovava nella prima sede del negozio in corso Europa. "Non mi era mai capitato qualcosa di simile in trent’anni di lavoro, è veramente un episodio strano, ma positivamente parlando", racconta Utili, ancora incredulo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

