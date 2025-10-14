Ruba nel supermercato ma le telecamere sono dotate di intelligenza artificiale e fanno scoprire la ladra

ANCONA - Pensava di averla studiata bene, entrando con il passeggino nel supermercato e infilando poco a poco la merce in una tasca dello schienale. Aveva fatto il pieno di prodotti per l’igiene personale, creme, deodoranti, saponi, quando poi si è diretta in cassa pagando solo un flacone. Nel. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

