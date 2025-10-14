Rsa di lusso nel convento di Santo Spirito? I frati agostiniani rilanciano con un centro di formazione per i giovani
Promuovere una formazione che prepari alla vita sociale e politica, valorizzando il desiderio di relazione e di unità presente nelle persone e fondando tutto sull’insegnamento evangelico e sulla dottrina sociale della Chiesa.È questo l’obiettivo che i giovani studenti potranno perseguire presso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Gin del Convento Il nostro #ginsartoriale creato per il magnifico Anantara Convento Di Amalfi Grand Hotel un luogo incantato, completamente e meravigliosamente ristrutturato nel 2023, un convento dei Cappuccini del XIII secolo costruito nella scogliera. L’ - facebook.com Vai su Facebook
A Firenze presidio contro rsa lusso in ex convento Santo Spirito - Esponendo cartelli e striscioni con scritto 'No allo scempiò, 'Salviamo Santo Spirito patrimonio dell'umanità', 'Speculazione in corso', alcune centinaia di persone si sono radunate in piazza Santo ... Secondo ansa.it
Santo Spirito, il vescovo Gambelli scrive a Crosetto: stop alla Rsa nella ex caserma. I frati: “Pronti a occupare” - Firenze, 10 marzo 2025 – Se dovesse procedere il progetto, approvato in sede ministeriale, per realizzare una rsa e una senior house di lusso nell’ex caserma Ferrucci a Firenze, a fianco della ... Da lanazione.it
Firenze, il 20 marzo il flashmob in Santo Spirito contro la Rsa di lusso. Il priore: «Siamo pronti a tutto» - «Bisogna salvare il patrimonio della città di Firenze e del mondo intero, siamo pronti a tutto. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it